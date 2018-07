Tour de France-5e étape: Peter Sagan s'offre un 2e succès, Gilbert 3e, Van Avermaet en jaune

L'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) a terminé 4e et le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) complète le top 5 du jour. Greg Van Avermaet (BMC), 7e, conserve le maillot jaune de leader au classement général avec 2 secondes d'avance sur son équipier, l'Américain Tejay Van Garderen et 3 secondes sur Philippe Gilbert. Peter Sagan, 28 ans, enlève son 10e succès dans le Tour depuis ses débuts en 2012 et le deuxème cette année après son succès, au sprint aussi, dans la 2e étape. Il conforte également son maillot vert de leader du classement par points et bat le record de l'Allemand Erik Zabel en le décrochant pour la 90e fois. Tiesj Benoot (Lotto Soudal), des suites de sa chute la veille, et l'Australien Michael Matthews (Sunweb), malade, n'avaient pas pris le départ à Lorient. Après être tombé dès le 2e kilomètre, le Croate Robert Kiserlovski (Katusha) a abandonné. Son équipe craignait une fracture de la clavicule. Sept coureurs étaient parvenus à s'extirper du peloton pour former l'échappée du jour dès le 9e kilomètre avec deux Belges Jasper De Buyst (Lotto Soudal) et Julien Vermote (Dimension Data), Lilian Calmejane (Fra/Direct Energie), Syvlain Chavanel (Fra/Direct Energie), Toms Skujins (Let/Trek-Segafredo), Nicolas Edet (Fra/Cofidis), Elie Gesbert (Fra/Fortuneo-Samsic). Si Gesbert a filé tout droit dans un talus à lâcher prise après 120km alors que Chavanel a passé trois Côtes en tête. L'écart des fuyards n'est pas monté au-delà de 4:15. De Buyst et Vermote ont été décramponnés aussi à 60km du but. Chavanel également, à 42 km de l'arrivée. Edet est lâché lui dans la dernière difficulté à 24 km de Quimper. Skujins, nouveau maillot à pois, Calmejane et Edet, les trois derniers attaquants, seront repris à 22 kilomètres de l'arrivée, laissant place à un sprint entre très costauds qui s'expliqueront sur la dernière bosse. La 6e étape jeudi conduira le peloton de Brest au Mûr de Bretagne Guerlédan sur 181 km. Le Tour de France s'achève le 29 juillet sur les Champs Elysées à Paris.