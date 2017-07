Tour de France - 18e étape: Victoire du roi de la montagne Barguil au sommet de l'Izoard, Froome en jaune

Le Colombien Jhon Darwin Atapuma (UAE Team Emirates), rattrapé à 1,5 km de l'arrivée, a terminé 2e à 20 secondes. Le Français Romain Bardet (AG2R) a pris la 3e place, et gagné 4 secondes de bonification, juste devant le Britannique Christopher Froome (Sky). Celui-ci conserve le maillot jaune avec désormais 23 secondes d'avance sur Bardet et 29 sur le Colombien Rigoberto Uran (Cannondale), 5e de l'étape à 22 secondes, qui cède la 2e place du général à Bardet. L'Espagnol Mikel Landa (Sky) est 4e à 1:36 et l'Italien Fabio Aru (Astana) 5e à 1:55. L'Australien Michael Matthews (Sunwab) a conservé le maillot de leader du classement par points et son équipier Warren Barguil est lui désormais assuré de remporter le maillot à pois du meilleur grimpeur s'il rejoint dimanche l'arrivée à Paris. Le Britannique Simon Yates (Orica-Scott) est le porteur du maillot blanc du meilleur jeune. Vendredi, la 19e étape, la plus longue cette année, conduira les coureurs de Embrun à Salon-de-Provence (222,5 km).