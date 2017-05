Tour de Californie: Victoire du Néo-Zélandais George Bennett

Evan Huffman s'est imposé dans un sprint à cinq et décroche sa deuxième victoire d'étape en Californie. Huffman s'est imposé devant l'Espagnol David Lopez (Sky) et le Français Nicolas Edet (Cofidis). L'Australien Lachlan Mortan (Dimension Data), 4e et le Canadien Rob Britton (Rally Cycling), 5e, composaient aussi le quintet à l'attaque devant.

Le peloton, dont le sprint a été réglé par le Slovaque Peter Sagan, est arrivé à 22 secondes. George Bennett avait pris le pouvoir à l'issue du contre-la-montre vendredi où il avait pris la 4e place et n'a plus été inquiété pour s'adjuger le classement final devant le Polonais Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) et l'Américain Andrew Talansky (Cannondale-Drapac).

C'est le plus beau succès pour Bennett, dont le meilleur résultat sur le WorldTour était jusque sa 9e place dans le Tour de Catalogne en mars.

