Tony Martin: "Le chrono, c'est la guerre"

On le surnomme Panzerwagen (le char d'assaut) parce que, une fois lancé, il est inarrêtable. Voilà qui promet puisque le Tour débute par un contre-la-montre à un jet de pierre de chez lui. " Il n'y a rien de plus excitant que de me dire que je peux prendre le maillot jaune en Allemagne ", dit Tony Martin.