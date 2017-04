Tom Boonen remporte sa course d'adieu "Tom says Thanks"

Le départ a été donné par André Boonen, père du champion du monde 2005. Boonen, parti du premier rang, n'a pas quitté sa position dans la première boucle de la course. Bert De Backer s'est échappé, accompagné par Jürgen Roelandts, Kenny Dehaes, Petr Vakoc et Pieter Serry. Sous l'impulsion de Peter Sagan, le peloton a ensuite rattrapé les fuyards. Tom Boonen a accéléré à plusieurs reprises, sans jamais creuser un véritable écart. A six tours de la fin, un quintet s'est dessiné en tête de groupe avec Boonen, Gilbert, Sagan, Pozzato et Kittel. De manière assez prévisible, Tom Boonen a pris la poudre d'escampette à un tour de la fin, s'imposant en solitaire. Plus tôt dans la journée, Johan Museeuw a remporté la course pour les anciens coureurs pour quelques millimètres d'avance sur l'Allemand Erik Zabel. L'Italien Alessandro Ballan a terminé 3e, Kevin Hulsmans 4e et Ludo Dierckxsens 5e.

Tom Boonen va faire la fête après sa dernière victoire

Près de 17.000 personnes étaient présentes pour la dernière course de Tom Boonen, "Tom Says Thanks", disputée samedi à Mol. L'ancien champion du monde s'est imposé en solitaire.

"Au début, tout le monde discutait dans le peloton. Cela m'a fait bizarre quand j'ai réalisé que c'était mes derniers kilomètres. Un chapitre de ma vie s'est terminé cet après-midi, un très gros chapitre. Il est maintenant temps pour moi de me consacrer à d'autres choses", a expliqué Tom Boonen. "Après Paris-Roubaix, je ne m'en rendais pas vraiment compte mais aujourd'hui bien. Après avoir signé des autographes toute la journée, il était temps de courir pour la dernière fois. J'étais serein et détendu, je me suis vraiment amusé, surtout devant un public si enthousiaste. Les applaudissements m'ont fait chaud au coeur, c'était vraiment impressionnant. Nous allons encore discuter avec les collègues ou anciens collègues avant de manger et boire quelque chose. Nous allons ensuite passer une très bonne soirée, soyez-en persuadés", a rigolé Boonen. Double champion du monde en titre, Peter Sagan était présent samedi à Mol. "C'était une très chouette journée. Je suis ravi d'avoir pu être de la partie car Tom Boonen était une de mes idoles étant plus jeune", a admis le Slovaque.