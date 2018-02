Tom Boonen débarque chez Lotto Soudal

Boonen avait fait ses adieux au monde du cyclisme le 9 avril 2017 lors de Paris-Roubaix. Jeudi, il a annoncé qu'il allait devenir consultant au sein de l'équipe de Marc Sergeant et Paul De Geyter, ancien manager du coureur, devenu manager général chez Lotto Soudal l'été dernier. L'Anversois aura également un rôle d'ambassadeur de l'équipe.

"J'ai posé la question à Tom s'il ne voulait pas devenir consultant et aussi ambassadeur de notre projet 'Captains of Cycling'", a raconté Paul De Geyter. "Il m'a répondu en me demandant pourquoi j'avait attendu aussi longtemps avant de lui proposer. Il sera consultant, pas une belle-mère."

Tom Boonen est donc très heureux de relever ce nouveau défi. "Quand Paul m'a proposé le projet, je n'ai pas réfléchi très longtemps. Nous sommes amis depuis longtemps et je me vois bien dans ce nouveau job. Je peux apporter mon expérience aux jeunes coureurs. Attention, l'objectif n'est pas d'être un directeur sportif adjoint. Que du contraire. Mon boulot s'arrêtera quand les gars seront en course. Je ne serai donc pas dans une voiture, mais je m'occuperai de l'aspect technique et du matériel"

Tom Boonen a développé aussi des activités comme pilote de course et a avoué avoir un agenda déjà bien rempli. "Je ne vais pas non plus renier mes engagements pris ces dernier mois", a clarifié Tom Boonen. "Je serai là quand les coureurs auront besoin de moi. Et ils savent à présent qui appeler pour demander un conseil. Je peux très bien combiner cette fonction avec ma carrière de pilote. Et j'ai suffisamment de temps pour moi que pour pouvoir m'occuper aussi du projet 'Captains of Cycing' pour lequel je serai représentant."