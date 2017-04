Tom Boonen, 16 ans de carrière en 16 dates

Paris-Roubaix 2017, clap de fin pour Tom Boonen. Une grande carrière qui ne laisse aucune place pour les regrets. "Pas une minute" confirme Tom Boonen. Et il ne s'imaginait pas arrêter sa carrière dans un autre endroit que ce vélodrome mythique. "Pour moi, c'est la plus belle course du monde."