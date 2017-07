Tim Wellens: "Je reviens au Tour pour gagner une étape"

Après un an d'absence, Tim Wellens (26 ans) revient sur les routes du Tour. Plus rusé et plus fort. Le coureur de l'équipe Lotto-Soudal affirme avoir tiré les leçons de ses erreurs. " Cet hiver, j'ai battu presque tous mes records personnels. "