Sky a choisi la garde de Froome

Froome retrouvera sur les routes du Tour trois coureurs déjà présents à ses côtés l'an passé, l'ex-champion du monde Polonais Michal Kwiatkowski, les Britanniques Luke Rowe et Geraint Thomas, le récent vainqueur du Critérium du Dauphiné.

Bernal (21 ans) disputera pour la première fois un grand tour. Le grimpeur colombien, lauréat du Tour de l'Avenir l'an passé, a réalisé des débuts fracassants sous le maillot de la formation britannique en s'imposant notamment dans le Tour de Californie en mai. Il s'est aussi classé 2e du Tour de Romandie.

L'Italien Gianni Moscon (24 ans), très à l'aise sur les pavés, découvrira lui aussi le Tour de France.

Le Néerlandais Wout Poels (30 ans) est le seul du groupe qui a aidé Froome lors de sa victoire en mai dans le Giro.

Sky est la dernière équipe à annoncer la composition de son groupe.

L'objectif de Froome, 33 ans, déjà maillot jaune en 2013, 2015, 2016 et 2017, est d'égaler le record de cinq victoires de Jacques Anquetil, d'Eddy Merckx, de Bernard Hinault et de Miguel Indurain, mais aussi de remporter consécutivement la Vuelta, le Giro et la Grande Boucle comme déjà en 2017.

L'équipe Sky au Tour de France:

Chris Froome (G-B), Egan Bernal (Col), Jonathan Castroviejo (Esp), Michal Kwiatkowski (Pol), Gianni Moscon (Ita), Wout Poels (P-B), Luke Rowe (G-B), Geraint Thomas (G-B).