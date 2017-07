Sixième étape: Vesoul - Troyes

Le maillot jaune Gastone Nencini, le maillot vert Jean Graczyk et le champion du monde en titre André Darrigade ont été présentés au légendaire ancien général, élu un an plus tôt premier président de la cinquième république de France, à 68 ans. Dans son entretien avec Nencini, De Gaulle a murmuré : " Bonne chance, vous allez gagner le Tour. " Il ne prenait pas de gros risques puisque l'Italien comptait cinq minutes d'avance, à une étape de la fin...

