Septième étape: Troyes - Nuits-Saint-Georges

Si ça ne dépend que du paysage, ce sera une étape grand cru, puisqu'elle se déroule en Bourgogne, une région classée depuis 2015 patrimoine mondial de l'UNESCO. Le vin de l'arrivée, Nuits-Saint-Georges, est une des appellations les plus réputées. Une bouteille peut coûter plus cher que le vélo de course le plus perfectionné. Pendant la finale, les coureurs passent aussi par le Gevrey-Chambertin et le château du Clos Vougeot.