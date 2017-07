Seizième étape: Le Puy-en-Velay - Romans-sur-Isère

L'enchaînement des étapes du Tour est un puzzle pour lequel mille et une choses entrent en ligne de compte. Avoir un lien avec un coureur français en activité reste un point positif pour les communes candidates. C'est le cas de Romans-sur-Isère, le site d'arrivée de cette étape, qui héberge Pierre Latour. Celui-ci a commencé à rouler au club local VS Romanais Péageois, puis il a rejoint la Chambéry Cyclisme Formation en 2014 et de là l'équipe-mère, AG2R La Mondiale.