Sagan empoche la 2e étape du Tour de France

Peter Sagan, 2e la veille, a devancé l'Italien Sonny Colbrelli (Bahrein-Merida) et le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 3e, qui complète le podium du jour. L'Allemand André Greipel (Lotto Soudal) est 4e devant le Norvégien Alexander Kristoff (EAU-Team Emirates), 5e.

Le Colombien Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), l'une des victimes de la chute, doit céder son maillot jaune de leader au classement général à Peter Sagan. Premier belge, Timothy Dupont a pris la 6e place.

Victime d'une crevaison à 7,5 km, l'Allemand Marcel Kittel (Katusha) n'a pas pu prendre part au sprint non plus. L'étape a été marquée par la longue échappée du régional de l'étape, le Français Sylvain Chavanel (Direct Energie), parti dès le départ avec le Néo-Zélandais Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) et l'Autrichien Michael Gogl (Trek-Segafredo), et qui aura compté un maximum de 4 minutes d'avance. Chavanel, seul depuis le kilomètre 34, sera resté devant durant 167 km. Deux coureurs ont été contraints à l'abandon.

L'Ethiopien Tsgabu Grmay (Trek-Segafredo), malade, est le premier à jeter l'éponge, au ravitaillement à 100 km de l'arrivée. A 40km du but, l'Espagnol Luis Leon Sanchez (Astana) chute et se blesse au coude. La 3e étape prévoit un contre-la-montre pour les équipes à Cholet 35,5 km.