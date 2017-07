Romain Bardet enlève l'étape, Fabio Aru nouveau maillot jaune

Romain Bardet (AG2R) a remporté jeudi la 12e étape du Tour de France, disputée entre Pau et Peyragudes sur 214,5 kilomètres de course. Le Français a devancé, au terme d'un mur final impressionnant, le Colombien Rigoberto Uran (Cannondale) et l'Italien Fabio Aru (Astana), nouveau leader du classement général suite à la défaillance du Britannique Chris Froome (Sky) dans le final. Tiesj Benoot (Lotto Soudal) et Serge Pauwels (Dimension Data) ont terminé 17e et 18e.