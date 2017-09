Rétro mondiaux 1993 : Quand Armstrong chantait sous la pluie

Encore 700 mètres. Il regarde autour de lui. Personne. Un peu plus loin, il tourne encore la tête. Toujours personne. La victoire est acquise et à 400 mètres de l'arrivée, Lance Armstrong triomphe. Il envoie des baisers au public, pointe l'index vers le ciel, déploie ses bras comme un albatros. C'est tout juste s'il ne chante et ne danse pas sous la pluie, comme un Gene Kelly à vélo. Tout le monde critique sa démonstration : "arrogant, effronté..." Le Texan s'en fiche : "Pourquoi devrais-je me justifier ? J'agis à l'instinct. Je n'ai même pas réfléchi à mes gestes. D'ailleurs, ce genre de spectacle n'est-il pas inhérent au sport ?"

