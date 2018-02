Reprise dans une ambiance tourmentée pour Chris Froome

"Prêt à embarquer pour la Ruta del Sol. Je veux remercier tout le monde pour le soutien et la patience affichée dans cette période difficile", a écrit le cycliste britannique sur Twitter.

"Je fais tout ce que je peux pour assurer que les choses se résolvent le plus vite possible. J'ai hâte que cette saison débute!", poursuit le quadruple vainqueur du Tour de France.

About to head to Ruta del Sol.

I want to thank everyone for their support & patience over this difficult period. I am doing my utmost to ensure that things are resolved as speedily as possible.

Can’t wait to get this season started!! 🚴🏻‍♂️💨💨💨 #64RdS pic.twitter.com/tcyNKUTOIj