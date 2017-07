Quinzième étape: Laissac-Sévérac l'Église - Le Puy-en-Velay

"J'espère que personne ne va reconnaître cette étape", a commenté Christian Prudhomme à l'issue de la présentation du parcours, en octobre. Il se réjouit de ce qu'il qualifie d'étape la plus trompeuse de ce Tour, qui est aussi une des plus belles. Elle est truffée de chausse-trappes, dans le décor de l'Aveyron, de la Lozère et de la Haute-Loire. "D'une beauté totale", selon Prudhomme.