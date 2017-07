Quatre coureurs d'une même formation hors délais? La dernière fois c'était en 1995...

Mardi à Périgueux au départ de la 10e étape manqueront toutefois, on le sait, le champion de France Arnaud Démare (FDJ), arrivé hors des délais, près d'une heure après le vainqueur du jour, dimanche au terme de la 9e étape Nantua - Chambéry, ainsi que ses trois équipiers, Ignatas Konovalovas, Jacopo Guarnieri et Mickaël Delage, qui se sont sacrifiés pour cette cause perdue.

Quatre coureurs de la même formation hors des délais, rappelle L'Equipe dans son édition de lundi matin, cela ne s'était plus vu depuis la... 9e étape Le Grand Bornand - La Plagne (166,0 km) du Tour de France 1995 remportée par le Suisse Alex Zülle (ONCE).

Il s'agissait des Belges Peter De Clercq, Herman Frison, Sammie Moreels et Rudy Verdonck, de l'équipe Lotto-Isoglass.

Dix coureurs en tout et non des moindres (Olaf Ludwig, Carlo Bomans, Jan Svorada, Thierry Gouvenou, Christophe Mengin, Pascal Lance et les quatre Lotto), arrivés 45 minutes après le vainqueur, avaient été éliminés.

Arnaud Démare est arrivé 58 minutes et 48 secondes après Rigoberto Uran, soit près de 20 minutes après le délai de 39 minutes et 58 secondes (13 % du temps du vainqueur) accordés aux coureurs de la 9e étape classée 4 (de grande difficulté, ndlr).

Il va se soumettre à un bilan sanguin pour déterminer la nature du mal qui l'a empêché de s'alimenter pendant deux jours et vidé de ses forces.

Les cinq "survivants" de la FDJ sont Thibaut Pinot (70e), Arthur Vichot (72e), Rudy Molard (95e), Olivier Le Gac (108e) et l'Italien Davide Cimolai (178e).