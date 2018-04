Primoz Roglic vainqueur final du Tour de Romandie

Le Slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) est le vainqueur final du Tour de Romandie (WorldTour), dont la dernière étape, entre Mont-sur-Rolle et Genève (181,8 km), a été remportée par l'Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hangrohe). Ce dernier s'est imposé au sprint devant le Danois Michael Morkov (Quick-Step Floors) et l'Italien Roberto Ferrari (UAE Team Emirates). Deux Belges figurent dans le top-10 de l'étape, Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) quatrième et Jens Keukeleire (Lotto Soudal) huitième.