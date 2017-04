Philippe Gilbert ne participera pas à Paris-Roubaix dimanche

"Après sa victoire de dimanche passé, Philippe a choisi, en concertation avec l'équipe, de ne pas courir la 115e édition de Paris-Roubaix, troisième Monument de la saison. De la sorte, il peut se concentrer sur les Classiques ardennaises, programmées dans la deuxième partie du mois", détaille Quick-Step Floors dans un communiqué. "Paris-Roubaix exerce une attraction magnétique sur moi, mais je ne serai pas présent cette année", a commenté Gilbert. "J'ai besoin de prendre un break, de récupérer correctement et de commencer à penser aux Ardennes, où je ferai partie d'une équipe très forte, avec Julian (Alaphilippe) et Dan (Martin)." "Tout de suite après sa splendide victoire au Tour des Flandres, la tentation était grande d'aligner Philippe, d'autant plus qu'il y pensait aussi", ajouté Patrick Lefevere, manager de Quick-Step Floors. "Mais nous nous sommes assis, avons réfléchi et avons décidé qu'il vaut mieux pour lui se reposer un peu et s'entraîner pour la campagne ardennaise, où son expérience et sa force seront très utiles"