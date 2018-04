Pello Bilbao s'impose dans l'étape inaugurale, doublé pour Astana

L'échappée du jour était composée de neuf coureurs. Le groupe, qui a compté jusqu'à 3:00 d'avance, s'est réduit à cinq unités sur les pentes de la dernière difficulté du jour, le Col de Serrada (2e cat.), avant de se faire reprendre.

L'Italien Giulio Ciccione (Bardiani) a ensuite tenté sa chance, passant en tête au sommet à 6km de l'arrivée. Mais derrière, les favoris ont fait la jonction après plusieurs attaques du Britannique Chris Froome (Sky).

C'est dans la descente finale que Bilbao a pris la fuite, résistant jusqu'à la ligne au retour de ses poursuivants. C'est la cinquième victoire en carrière de l'Espagnol de 28 ans.

Longue de cinq étapes dans les régions du Trentin et du Tyrol, la course italo-autrichienne se ponctuera vendredi. Elle devrait voir de nombreux grimpeurs se disputer la victoire finale. En effet, le plateau est assez relevé avec Froome, les Italiens Damiano Cunego (Nippo-Vini Fantini) et Fabio Aru (Emirates) mais aussi le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana) ou encore le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Seuls deux Belges figurent au départ avec Ben Hermans et Gijs Van Hoecke (LottoNL-Jumbo).

Le Tour des Alpes a pris la succession du Tour du Trentin en 2017, édition remportée par le Britannique Geraint Thomas (Sky).