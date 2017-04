Pas encore de festivités spéciales prévues pour les adieux de Tom Boonen

Tom Boonen a remporté quatre fois Paris-Roubaix, en 2005, 2008, 2009 et 2012. L'année dernière, il a terminé 2e derrière l'Australien Matthew Heyman. Si un criterium d'adieux est prévu le 29 avril à Mol, c'est dimanche que Tom Boonen disputera sa dernière course professionnelle.

Mais les organisateurs n'ont pas prévu de festivités spéciales pour la der du recordman de victoires dans la classique nordiste (4, un record qu'il partage avec Roger De Vlaeminck). "Pour l'instant, rien n'est prévu à l'arrivée à Roubaix", dit-on du côté d'ASO. "Boonen recevra davantage d'attention lors de la présentation des équipes samedi à Compiègne. On passera une video lorsqu'il sera sur le podium avec son équipe QuickStep Floors".

Les organisateurs ne prévoient rien de plus pour l'instant. ASO doit aussi prendre en compte le déroulement de la course, voir si Boonen termine sur le podium, s'il finit la course, etc. Mais rien d'officiel n'est donc actuellement prévu.