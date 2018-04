Paris-Roubaix: Evaldas Siskevicius, celui qui ne voulait (vraiment) pas abandonner (VIDEO)

On appellera ça de l'opiniâtreté ou un grand sens du respect pour l'un des monuments du cyclisme français. Evaldas Siskevicius était la lanterne rouge de ce Paris-Roubaix 2018. Le coureur cycliste litunanien de l'équipe Delko Marseille a tenu à finir à tout prix la mythique course, arrivant, hors-délais, à 18h13 sur le vélodrome de Roubaix, soit une heure après le vainqueur de l'édition Peter Sagan.

"J'ai été malade à Paris-Nice, raconte Siskevicius au journal français L'Equipe. Depuis, j'ai enchaîné angine et bronchite. Je savais que je serais juste pour Roubaix, mais je voulais à tout prix finir".

La chaine flamande Sporza l'a suivi sur les pavés du Nord, à 40 kilomètres de l'arrivée, à partir du camion-balais, avant de le laisser parcourir sans assistance les denières bornes, sous ordre du directeur de course Thierry Gouvenou. "Soit il faut que t'arrêtes, soit il faut que je te laisse" lui explique le conducteur du camion-balai. "Laisse-moi, ce n'est pas grave, je vais terminer" lui répond le Lituanien après avoir réussi à changer sa roue pour cause de crevaison.

"Je n'aime pas abandonner. Que ce soit à vélo mais aussi dans d'autres choses dans la vie. Je ne voulais pas non plus arrêter par respect pour l'organisation. Paris-Roubaix, c'est un monument qu'il faut honorer. Lorsque je suis arrivé au Vélodrome, l'organisation fermait déjà les portes, mais ils ont été vraiment sympas de quand même me laisser entrer, afin que je puisse faire mon demi-tour de piste", confie-t-il par la suite à Sporza. Une belle leçon de courage.

