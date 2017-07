Onzième étape: Eymet - Pau

Un jury de sept personnes, parmi lesquels le musicien pop Paul Smith et Chris Froome, a étudié les 298 envois et a élu le dessin d'Alexis Boulivet, un étudiant de vingt ans en concept art. Il représente un maillot jaune qui roule vers l'Arc de Triomphe. L'auteur a reçu un chèque de 5.000 euros et pourra suivre le Tour en tant que VIP. Ce n'est pas un hasard si le choix est tombé sur un jeune : Prudhomme pense à l'avenir, pour vite tourner la page des scandales de dopage.

