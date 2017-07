Neuvième étape: Nantua - Chambéry

Les chiffres sont éloquents : le trio de cette étape, Col de la Biche/Grand Colombier/Mont du Chat, atteint 2.700 mètres de dénivelé en 27,7 kilomètres d'ascension alors que le trio alpestre Col de la Croix de Fer/Télégraphe/Galibier, prévu pour l'étape 17, affiche 3.340 mètres en 49,6 kilomètres, soit seulement 640 mètres de plus en 22 kilomètres supplémentaires. Les moyennes du Col de la Biche (9 %, 10,5 km), du Grand Colombier (9,9 %, 8,5 km) et du Mont du Chat (10,3 %, 8,7 km) ont des allures d'Angliru, l'ultra difficile col des Asturies. Au Mont du Chat, la pente fait même 12 % pendant trois kilomètres, avec un pic à 15 %. Au Grand Colombier, il y a encore trois kilomètres à respectivement 11,5 %, 14,5 % et 12,5 %, avec un maximum de 22% ! Ça fait partie des plans de Christian Prudhomme ...