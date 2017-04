Michael Matthews remporte la première étape du Tour du Pays basque

Il s'est imposé sur la ligne devant ses compatriotes Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe) et Simon Gerrans (Orica).

A 26 ans, Matthews remporte sa première victoire de la saison, et sa troisième en carrière sur le Tour du Pays basque, après 2014 et 2015.

Le profil de l'étape, avec l'ascension de trois petits cols, n'a pas incité les favoris à se découvrir. Seul Alberto Contador (Trek) a subi une chute, néanmoins sans conséquence sur son classement puisqu'elle est survenue dans le dernier kilomètre.

"J'ai géré ma journée tranquillement, et puisque la chute n'affecte pas mon classement, il n'y a pas eu de problème. Ca ne me fait pas mal pour le moment", a rassuré Contador à l'arrivée.

Julian Alaphilippe (Quick Step) a bien tenté de profiter du départ en douceur des cadors pour accrocher une victoire à son tableau de chasse. Le coureur français s'est extirpé du peloton à un peu de moins de cinq kilomètres de l'arrivée, mais une crevaison à 2,4 km de la fin a mis un terme brutal à ses rêves de victoire.

Au sprint, Matthews s'est montré le plus rapide et a envoyé un message fort à ses concurrents, avant une 2e étape mardi, entre Pampelune et Elciego (173,4 km), également promise aux sprinteurs.