Mark Cavendish ne devra pas passer sur le billard

"Mark souffre d'une fracture de l'omoplate droite. Heureusement, la chirurgie ne sera pas nécessaire à ce stade, et surtout il n'y a pas de dégâts nerveux. Il a été retiré de la course, pour des raisons médicales évidentes, et nous continuerons à la suivre dans les prochains jours", a précisé en soirée le médecin de l'équipe Adrian Rotunno, dans un communiqué de l'équipe labellisée WorldTeam.

Le coureur lui-même a précisé être "énormément déçu" par cette fracture. "L'équipe a été fantastique aujourd'hui", a-t-il précisé. "Ils ont exécuté à la perfection ce que nous voulions faire ce matin. J'ai le sentiment que j'étais en bonne position pour gagner, et le fait de perdre cela, et d'avoir à quitter le Tour, une course autour de laquelle j'ai construit toute ma carrière, est vraiment triste", conclut amèrement le sprinter, qui ajoute cependant qu'il "regardera la course à la télévision", impatient de voir ses coéquipiers "porter haut le drapeau de l'Afrique du Sud", où est basée l'équipe Dimension Data. Cavendish, 32 ans, totalise 30 victoires d'étape sur le Tour.