Les tops et les flops de la première semaine du Tour de France

Chris Froome en effet a marqué des points sur la route d'une quatrième victoire. Presqu'un sans faute, en fait, si l'on se fie à sa position en tête du classement général. Mais il a perdu son lieutenant favori, Geraint Thomas, mardi, victime d'une fracture de la clavicule, et son équipe, certes puissante, n'est pas apparue aussi souveraine que lors de ses deux premiers succès (2013 et 2015).

Le champion d'Italie, Fabio Aru (Astana), avec une victoire d'étape (La Planche des Belles Filles) et la deuxième place au classement, à 18 secondes de Froome, a réussi la première phase. Avec l'avantage d'avoir son coéquipier danois Jakob Fuglsang en embuscade. Mais son attaque sur l'incident mécanique survenu à Froome dimanche peut laisser des traces.

Le Français Romain Bardet (AG2R La Mondiale) est bien placé, 3e à 51 secondes du maillot jaune. L'Auvergnat n'a certes pu conclure comme il l'espérait dans l'étape de Chambéry, mais le deuxième du Tour l'an dernier, n'en finit pas de progresser et mène sa course à la perfection. Les clignotants sont au vert pour lui et son équipe.

L'Irlandais Dan Martin (Quick-Step Floors), sans faire de bruit, répond toujours présent dans les moments chauds de la course. Seule la chute de Richie Porte qui l'a fauché dimanche dans la descente du Mont du Chat le prive d'une place près du podium.

Au rayon des flops de la première semaine, Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), exclu, a dû quitter le Tour avant terme. Un coup de coude à son rival Mark Cavendish (épaule cassée) dans le sprint chaotique de Vittel, au lendemain de son succès de Longwy, a amené le jury à prononcer son exclusion.

L'Espagnol Alberto Contador (Trek-Segafredo), 12e à 5 minutes 15 secondes du maillot jaune, semble un peu accablé par le poids des ans. Le "Pistolero", dix ans après la première de ses deux victoires dans le Tour, "espérais mieux", à ce stade du Tour, a reconnu le Madrilène.

Nairo Quintana (Movistar), aussi, ne semble pas au mieux, même s'il est parvenu à limiter la casse dans le Mont du Chat, le "Condor", 8e à 2:13, a accusé la fatigue du Giro (2e au classement final).

L'Australien Richie Porte (BMC) avait misé sa saison sur le Tour, l'Australien l'a quitté en ambulance. Après un début poussif, il était en train de justifier son statut de rival privilégié de Froome. Jusqu'à son erreur de trajectoire dans la descente du Mont du Chat, un exercice qui n'est pas son point fort.

Côté belge, toujours à la recherche d'une première victoire d'étape, Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) est 23e à 18:44, juste devant Jan Bakelants (AG2R La Mondiale), 24e à 20:02.