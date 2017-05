Le Tour de France sera encore plus physique pour la RTBF

Année impaire oblige, pas d'EURO ou de Mondial de foot durant l'été. Mais juin et juillet seront tout de même animés pour la RTBF avec Roland-Garros, la Coupe des Confédérations, l'EURO de foot féminin et le Tour de France. Grosse nouveauté pour la Grande Boucle : la retransmission complète des étapes.

" Eurosport avait effectué cette demande il y a un an et demi ", explique Laurent Bruwier. " Elle a finalement été acceptée. Concurrence oblige, France 2 s'est alignée. Le Tour, ce n'est pas que du sport mais aussi une mise en vitrine du paysage français qui a beaucoup de succès auprès des téléspectateurs. "

Désireuse de ne pas perdre un public qui aurait pu migrer sur la chaîne publique française, la RTBF a donc elle aussi sauté le pas. Ce qui aura une répercussion importante sur le travail des journalistes sur place.

" Jusqu'ici, on commentait des étapes de 120, 130 km. Vu qu'on y ajoute 60, 80 km, il y a 40 % de boulot en plus, notamment dans la préparation des explications culturelles. "

Or, le défi physique imposé par le Tour était déjà conséquent.

" Quand une course s'achève, nous ne sommes pas dans la demi-heure qui suit en train de nous reposer à l'hôtel. Il y a les déplacements, souvent longs, la préparation du lendemain, etc. Le Tour de Luc Varenne, où on enchaînait les restos étoilés, c'est fini. Rodrigo et moi en avons discuté. Il fera l'impasse sur le commentaire de trois étapes et je prendrai le relais. On veillera à ce que cette transition soit la moins gênante pour le téléspectateur. "

Cyril Saugrain reste consultant et un second " spécialiste " intègre l'équipe : Rik Verbrugghe. " Rik interviendra tous les jours depuis la ligne de départ et il rejoindra Rodrigo après l'arrivée. Il sera ensuite un des acteurs de Vivacité, qui a prévu un talk (mélange entre Complètement Foot et Le Club Jalabert, ndlr) de 18 h à 19 h avec David Houdret et Samuël Grulois. "

Une collaboration avec Antenne Centre, qui suivra l'équipe Wanty-Groupe Gobert, est aussi prévue.

Par Simon Barzyczak