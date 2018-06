Le guide du Tour en librairie

Ce numéro spécial annuel, qui en est à sa quinzième édition depuis 2004, constitue un véritable dossier. En son coeur, l'analyse approfondie de toutes les étapes. Mais il y a beaucoup plus encore. Comme un entretien exclusif avec Vincenzo Nibali, le lauréat du Tour 2014. Nous avons passé un week-end dans le sillage de l'Italien, avant un Gran Fondo qui porte son nom. Nous avons parlé avec l'Espagnol Mikel Landa de ses ambitions, en tant que co-leader de Movistar, aux côtés de Nairo Quintana. Il est très clair: il compte tenter sa chance.

Trois initiés nous ont aidé à profiler Tom Dumoulin, le deuxième du Giro, qui se risque au doublé Giro-Tour, où il devra probablement affronter une fois encore Chris Froome, même si rien n'est encore sûr, suite à l'affaire du salbutamol. Nous analysons aussi les nombreux visages du quadruple vainqueur du Tour. Les Britanniques ont un autre candidat au podium, Adam Yates, dont le frère Simon, leader du Giro, n'a craqué que pendant la dernière semaine. Nous dressons le portrait des jumeaux.

Les Français, eux, placent tous leurs espoirs en Romain Bardet, le troisième de la dernière édition, dont nous dévoilons les racines en Auvergne. Plus à l'est se trouve la Vendée, d'où s'ébranle le Tour cette année. Nous avons visité cette région folle de la petite reine.

Les sprinters ne sont pas oubliés non plus : une interview de Fernando Gaviria, une visite au magasin de cycles du père et du grand-père de Dylan Groenewegen et une analyse de tous les hommes véloces, par Tom Steels. Nous ne devons pas nous attendre à la victoire d'un sprinter belge mais nous pouvons placer nos espoirs dans deux coureurs Lotto-Soudal, Thomas De Gendt et Tiesj Benoot. Nous leur avons parlé.

Enfin, il y a encore le récit fascinant d'André Poppe, le petit Belge qui a failli gagner le Tour 1968 mais a été saboté par l'organisation. Notre guide compte 132 pages et coûte 5,95 euros.

Par Jonas Creteur