Le guide cyclisme 2018 en librairie

La saison internationale a repris ses droits la semaine passée au Tour Down Under. Notre magazine n'a pas chômé pendant l'hiver car dès le jeudi 25 janvier, notre Guide cyclisme est disponible en librairie, pour la quinzième année d'affilée. Ce numéro spécial se penche évidemment sur les deux ténors des classiques printanières, Peter Sagan et Greg Van Avermaet. Avec d'une part un reportage sur la manière dont le Slovaque se profile comme marque, produit et rockeur à vélo, et de l'autre une interview du Flandrien, qui parle notamment de sa soif inépuisable de succès.

Son partenaire d'entraînement, le champion de Belgique Oliver Naesen, décrit ses liens étroits avec son frère Lawrence, qui débute chez Lotto-Soudal, dans une double interview. Un autre double entretien permet à Philippe Gilbert de prédire l'éclosion définitive de Julian Alaphilippe, son coéquipier Quick-Step, dans les classiques ardennaises. Gilbert lui-même veut remporter Milan-Sanremo et Paris-Roubaix.

Vous trouverez encore des interviews de Dylan Teuns sur son statut de coming man, de Jens Keukeleire, le nouveau chef de file de Lotto-Soudal au printemps, de Bram Tankink, le sympathique vétéran néerlandais de LottoNL-Jumbo, et du nouveau président de l'UCI, David Lappartient, qui nous dévoile sa politique. Nous avons encore passé une journée avec Yves Lampaert (Quick-Step) dans la ferme familiale avant d'accompagner le Team Sunweb en stage, pour découvrir la clef de son succès et celui de Tom Dumoulin, et nous avons cherché ce qui faisait de Kluisbergen la commune centrale du cyclisme printanier.

Comme chaque année, le coeur de ce numéro est consacré à la présentation et à l'analyse de toutes les équipes du WorldTour ainsi que des principales formations procontinentales, avec la liste de leurs coureurs. Nous y avons ajouté le parcours des grands tours et le calendrier complet 2018. Un guide indispensable donc tout au long de la saison.

Le guide cyclisme 2018 de Sport/Foot Magazine compte 132 pages et coûte 5,95 euros.