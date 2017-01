Le Guide Cyclisme 2017 est sorti

La semaine dernière, le Tour Down Under a marqué le coup d'envoi de la saison internationale de cyclisme. Notre magazine a également préparé cette nouvelle campagne : dès demain, pour la 14e année d'affilée, notre Guide Cyclisme 2017 est en librairie. Ce numéro spécial comporte des reportages approfondis sur les deux ténors des classiques, Peter Sagan et Greg Van Avermaet. José De Cauwer, ancien sélectionneur devenu commentateur de la VRT, analyse le Belge de la tête aux pieds tandis que des intimes du Slovaque évoquent l'homme derrière le cycliste-rock star.

Tom Boonen, qui va bientôt effectuer ses adieux à la course, ne pouvait manquer à l'appel. Nous avons étudié ses liens avec sa Campine natale. La jeune génération de Belges n'a pas été oubliée avec le duo de Trek, Jasper Stuyven -Edward Theuns et Oliver Naesen, l'ami de Van Avermaet. Ils parlent du passé mais aussi de leurs - grandes - ambitions. Comme leurs jeunes compatriotes de Lotto-Soudal, qui veulent effectuer un nouveau pas en avant grâce aux fameux gains marginaux.

Vous y trouverez encore le portrait de deux grands talents étrangers, Fernando Gaviria et Julian Alaphilippe, ainsi que des entretiens avec deux stars internationales : John Degenkolb parle de sa revalidation, après l'accident qui a failli lui coûter un doigt tandis que Wout Poels raconte sa percée, de valet de luxe de Chris Froome à lauréat de Liège-Bastogne-Liège. La Doyenne fête ses 125 ans et nous avons fait revivre la riche histoire du plus ancien monument cycliste.

Comme chaque année, un dossier spécial compose le coeur de ce hors-série, avec l'analyse de toutes les équipes du WorldTour et des principales formations procontinentales ainsi que les données de leurs coureurs. Le tout est complété par le parcours des grands tours et le calendrier complet de l'année. Un guide indispensable, donc, pour vous piloter à travers la saison de la petite reine.

Le Guide Cyclisme 2017 de Sport/Foot Magazine compte 132 pages et coûte 5,95 euros.

Par Jonas Creteur