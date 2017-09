Le Giro 2018 commencera à Jérusalem

La 101e édition de la course rose débutera par un contre-la-montre de 10,1 kilomètres à Jérusalem, suivant l'annonce faite lors d'une conférence de presse tenue dans la ville par les organisateurs (RCS).

Le parcours, qui se conclura en légère montée, passera par des lieux symboliques de Jérusalem tels que le Parlement (Knesset) et les murs historiques.

Deux autres étapes, à destination des sprinteurs, auront lieu les jours suivants avant le transfert vers l'Italie. Le 5 mai, entre Haifa et Tel-Aviv (167 km), avec une arrivée en bord de mer. le lendemain, entre Beer-Sheva et Eilat, sur la mer Rouge, en passant par le désert du Néguev.

A l'occasion de ce Grand départ du Giro, le 13e à l'étranger pour la course rose, la mémoire du "campionissimo" Gino Bartali sera honorée. Le Toscan, triple vainqueur de l'épreuve (1936, 1937, 1946), a été reconnu "Juste parmi les Nations", pour son rôle pendant la Seconde guerre mondiale.

Le Tour d'Italie, créé en 1909, est le deuxième grand tour dans le cyclisme après le Tour de France. Sa dernière édition a été remportée par le Néerlandais Tom Dumoulin.

Le Giro a demandé et obtenu une dérogation auprès de l'Union cycliste internationale (UCI) pour partir un jour plus tôt en 2018. Comme en 2014 (départ de Belfast) et 2016 (Apeldoorn, Pays-Bas), le peloton disposera d'une journée supplémentaire pour procéder au transfert aérien et à la récupération avant d'attaquer la partie italienne du parcours.