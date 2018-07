Le cyclisme sur piste pensera déjà aux JO de Tokyo 2020 à l'Euro de Glasgow

"Le plus important est de réussir les épreuves qualificatives en vue de Tokyo." L'Euro écossais est en effet la première compétition dont le résultat servira à déterminer les qualifiés pour les Jeux Olympiques de 2020. Au total, deux championnats d'Europe, deux championnats du monde et les trois meilleurs résultats obtenus sur les six manches de Coupe du monde serviront à établir la sélection olympique selon un classement par accumulation de points.

Dix épreuves masculines verront des Belges au départ. Le sprinter Ayrton De Pauw disputera le kilomètre, le sprint et le keirin. Kenny De Ketele et Robbe Ghys seront associés dans l'américaine (Madison). De Ketele disputera aussi la course aux points et la poursuite par équipes. Ghys s'alignera encore dans les quatre épreuves de l'Omnium et la poursuite par équipes. Lindsay De Vylder et Sasha Weemaes complèteront le quatuor de la poursuite. Weemaes disputera aussi la poursuite individuelle. Moreno De Pauw fera le scratch.

La sélection féminine, engagée dans neuf épreuves, est emmenée par la championne du monde de keirin Nicky Degrendele qui disputera aussi l'épreuve de sprint. Jolien D'hoore, médaille de bronze aux JO de Rio en Omnium, se consacre désormais à l'américaine, avec Lotte Kopecky. Elles ont été championnes du monde l'an dernier. D'hoore sera aussi au départ du scratch. Kopecky a repris l'Omnium à son compte et, outre l'américaine, sera encore présente dans la course aux points et dans la poursuite par équipes. Annelies Dom s'alignera dans la poursuite individuelle mais aussi dans celle par équipes en compagnie de Shari Bossuyt et Gilke Croket. Isabelle Beckers courra la poursuite individuelle.

Il reste à déterminer qui va disputer la course par élimination le dernier jour. "Sans doute Moreno De Pauw, chez les messieurs, et peut-être Gilke Croket, chez les dames", a bien voulu avancer Pieters, "mais cela dépendra des autres épreuves."