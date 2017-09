La Vuelta: "Une aventure incroyable" pour Froome

Avant lui, seuls Jacques Anquetil (1963) et Bernard Hinault (1978) avaient gagné Vuelta et Tour la même année. A l'époque, la course espagnole se disputait avant la Grande Boucle.

"Évidemment, je n'ai pas accompli cela tout seul mais grâce à une équipe formidable derrière moi. Un grand merci pour tout leur soutien, celui des supporters, de ma famille, mes amis. Ces derniers mois ont été fantastiques et je veux remercier tout le monde. Je me suis battu depuis six ans pour remporter cette victoire et trois fois j'ai fini deuxième donc c'est génial d'être sur la première marche du podium cette fois."

Froome a également remporté le maillot vert du classement par points pour deux petites unités, devant Matteo Trentin, vainqueur de quatre étapes dans cette Vuelta. "C'est tout simplement incroyable. Dans les derniers kilomètres, je me suis rendu compte que ce serait sans doute la seule fois de ma vie où j'allais essayer de gagner le classement par points d'un Grand Tour. Nous avons tout donné pour cela et j'ai obtenu quelques points, je suis ravi du résultat. C'était un classement à gagner, voilà tout."