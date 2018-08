La descente aux enfers de Jan Ullrich

À la base, il y a eu une dispute avec son voisin, l'acteur et réalisateur allemand Til Schweiger, à Majorque. Jan Ullrich l'a attaqué, lui et ses invités, et a passé une nuit en prison. Revenu en Allemagne, il a agressé une prostituée dans un hôtel de luxe à Francfort. Il a de nouveau été arrêté par la police. Ullrich, qui a reconnu en 2013 avoir eu recours au dopage durant sa carrière, a atterri dans un asile psychiatrique. L'histoire du héros déchu a fait les choux gras de la presse allemande.

