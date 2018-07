L'Italien Vincenzo Nibali, blessé dans une chute, abandonne avec une vertèbre fracturée

"Malheureusement, le résultat du rapport médical n'est pas bon", a écrit Nibali. "On m'a confirmé la fracture d'une vertèbre. Demain je rentrerai à la maison pour une période de repos. Merci pour l'affection que vous avez démontrée à mon encontre! A la prochaine".

"Les examens ont montré une fracture vertébrale de la dixième vertèbre thoracique et donc son impossibilité à poursuivre la compétition", a précisé son équipe.

Nibali a chuté lourdement à 4 kilomètres de l'arrivée. L'Italien a repris le vélo et a terminé l'étape à la 7e place, à seulement 13 secondes du vainqueur, le maillot jaune Geraint Thomas. Nibali pointait à 2:37 de Thomas au général.

Après l'arrivée, le 'Requin de Messine' avait raconté être tombé à cause d'une moto. "Je suis tombé à cause d'une moto, mais je n'ai pas très bien compris ce qu'il s'est passé", avait-il expliqué. "Bardet comptait une dizaine de secondes d'avance. Nous étions au milieu des motos. A cet endroit, la route se rétrécissait très fort (la zone sécurisée par les barrières commençaient à cet endroit, ndlr). Il y avait deux motos de la police. Froome a accéléré et comme j'étais bien, je l'ai suivi. D'un coup, il y a eu un ralentissement et je suis tombé." Nibali a remporté la Grande Boucle en 2014.