"Je bois du champagne avec mes amis, pas avec Oleg Tinkov"

La nouvelle campagne du Pistolero est basée sur un objectif : le Tour. L'an dernier, comme en 2014, Contador a dû abandonner suite à une chute mais il reste convaincu qu'il a les capacités physiques nécessaires pour remporter la Grande Boucle. Même avec Chris Froome et Nairo Quintana pour adversaires. Si c'est le cas, l'Espagnol deviendra, à 34 ans, 7 mois et 17 jours, le deuxième vainqueur le plus âgé du Tour, derrière Firmin Lambot en 1922 (36 ans, 4 mois et 9 jours).

