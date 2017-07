Huitième étape: Dole - Station des Rousses

La Machine a connu des malheurs au Tour, comme en 2007 quand son équipe Cofidis a dû quitter l'épreuve suite au contrôle positif de Cristian Moreni et en 2012 quand une infection des voies respiratoires l'a contrainte à l'abandon mais aussi des joies. Chavanel a gagné l'étape de Montluçon en 2008 et triomphé deux fois en 2010, avec le maillot jaune en prime. Cette année-là, Chavanel a volé à travers la vitre arrière d'une voiture de Liquigas dans les derniers kilomètres de Liège-Bastogne-Liège, s'occasionnant une fracture de la base du crâne. On a craint pour sa carrière et le diagnostic le plus rassurant a été " au moins huit semaines de repos. " Mais alors pas de Tour.

...