Greg Van Avermaet (BMC) prolonge, mais avec CCC

Le maillot jaune du Tour de France et champion olympique va rester dans la même structure en 2019, mais qui va changer de nom et se modifier quelque peu. CCC va en effet remplacer la marque américaine de cycles, dans le peloton depuis 2007.

La marque polonaise de chaussures implantée dans une vingtaine de pays en Europe devient ainsi le sponsor principal

Plusieurs coureurs de CCC Sprandi Polkowice, équipe pro-continentale, devraient venir rejoindre les rangs de l'actuelle équipe BMC.

CCC Sprandi Polkowice est dirigée par l'ancien professionnel Piotr Wadecki, ex-coureur chez Quick-Step et Lotto et présidée par Dariusz Milek qui en est le propriétaire. Il devient le président de la nouvelle structure BMC.

"Je suis très heureux d'annoncer mes projets pour l'avenir, particulièrement aujourd'hui alors que je suis leader du Tour de France", a confié Greg Van Avermaet. "J'ai passé 8 ans au sein de l'équipe avec tellement de bons moments que je suis impatient de continuer. Avec une équipe plus ou moins axée sur les classiques, c'est une opportunité unique et je me tourne déjà vers la saison prochaine avec CCC. Je pense que tout le monde sera content de voir cette équipe continuer, pour les coureurs, le staff, mais aussi pourle sport cycliste".