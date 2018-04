Fraude liée au dopage: Armstrong va payer 5 millions de dollars d'indemnités

La Poste américaine (US Postal) et Floyd Landis, l'un de ses anciens coéquipiers qui avait servi de lanceur d'alerte, réclamaient 100 millions de dollars au titre d'indemnisation après qu'Armstrong a reconnu en 2013 avoir eu recours au dopage durant sa carrière.

"Cela met un terme à toutes les procédures contre Armstrong liées à ses aveux faits en 2013 de recours à de substances dopantes durant sa carrière de coureur professionnel", a expliqué Elliot Peters, avocat d'Armstrong.

"Je suis heureux d'avoir résolu cette affaire et de pouvoir avancer dans ma vie", a réagi Lance Armstrong, cité dans le communiqué de son avocat.

"Je suis particulièrement satisfait d'avoir fait la paix avec US Postal. Même si je trouvais la procédure injustifiée et injuste, j'essaie depuis 2013 d'assumer mes responsabilités pour mes erreurs et de faire amende honorable quand c'est possible", a poursuivi l'ancien patron incontesté du peloton professionnel, banni à vie en 2012.

En février 2015, Lance Armstrong --dont les sept victoires dans le Tour de France ont été annulées-- a été condamné par la justice américaine à verser dix millions de dollars à l'un de ses ex-parraineurs, la société SCA Promotions.