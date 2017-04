Flèche Wallonne: Valverde en quête d'un 5e succès au sommet du Mur de Huy

Lors de l'Amstel Gold Race, dimanche, Valverde se trouvait dans un groupe de poursuivants, avec notamment Greg Van Avermaet, qui n'a pu revenir sur les leaders. Philippe Gilbert avait finalement décroché un quatrième succès aux Pays-Bas. Le champion de Belgique ne sera pas présent mercredi en raison d'une déchirure au niveau du rein. Quick-Step Floors devra également se passer de Julian Alaphilippe, deux fois deuxième, blessé au genou. Daniel Martin sera le seul leader de la formation belge. Greg Van Avermaet fait lui aussi l'impasse. Son équipe, BMC, se présente à Binche avec une jeune équipe.

Valverde est le grand favori. Vainqueur récemment d'une étape et du classement final au Tour du Pays basque ainsi que de trois étapes et du classement final du Tour de Catalogne, Valverde a prouvé qu'il était déjà en grand forme. Dix-neuvième de l'Amstel, où il est arrivé avec le premier peloton derrière les échappés, il a de réelles chances de dompter une cinquième fois le Mur.

La concurrence semble venir principalement de la formation Sky, où Michal Kwiatkowski, vainqueur de Milan-Sanremo et deuxième de l'Amstel, et Sergio Henao, vainqueur de Paris-Nice et sixième de l'Amstel, forment un bloc solide.

Michael Albasini (Orica-Scott), troisième de la classique néerlandaise et déjà sur le podium à Huy (deuxième en 2012 et troisième en 2015), peut afficher des ambitions.

Parmi les outsiders, on retrouve Jarlison Pantano, Rui Costa, Alexis Vuillermoz, Diego Ulissi et Tim Wellens. Ce dernier, offensif durant l'Amstel Gold Race, devra anticiper et ne pas attendre le Mur final.