Flèche Brabançonne: un troisième sacre historique pour Gilbert ?

Vainqueur sur des "Trois Jours de La Panne" du le Tour des Flandres, second au Grand Prix E3 et "A travers les Flandres", Philippe Gilbert est en grande forme en ce moment. Certains affirment même que le coureur a retrouvé le niveau qu'il avait en 2011, sans doute la plus belle année de sa carrière.

Son absence à Paris-Roubaix laissait penser qu'on voulait préserver le Remoucastrien pour les classiques ardennaises et cela s'est même confirmé ce mardi. La Flèche Brabançonne semble être la meilleure des préparations pour Philippe Gilbert. S'il venait à arriver à Overijse en tête, il pourrait entrer dans l'Histoire de la course.

Un premier titre gagné au sprint

Le Belge remporte cette épreuve pour la première fois en 2011, saison de son titre de numéro un mondial, auquel s'ajoutent l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Lors de cette édition-là, Philippe Gilbert parvient à refaire un retard de 18 secondes sur le groupe de devant composé de cinq hommes. Un autre Belge, Björn Leukemans, l'accompagne jusqu'à la fin de la course et lance le sprint à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Mais la star d'Omega Pharma Lotto ne laisse aucune miette à Leukemans et finit par s'imposer.

Nouveau sacre pour égaler Van Springel

En 2014, Gilbert reproduit l'exploit réalisé trois ans plus tôt et ce, quasiment de la même manière. A un peu moins de 25 kilomètres de la fin, ce dernier commence à faire le forcing pour rattraper le groupe en tête. Treize bornes plus loin, la jonction est faite, mais un rassemblement général s'opère peu de temps après. De nouveau, Gilbert gagne le sprint final. Avec ce deuxième sacre, le natif de Verviers rejoint le cercle très fermé des coureurs ayant remporté la course à au moins deux reprises, égalant par là le belge Herman Van Springel (1970 et 1974).

Si le coureur de chez Quick Step Floors s'impose ce mercredi, il figurera dans le top 5 des plus grands champions de la Flèche Brabançonne puisque seulement quatre personnes ont fait mieux que lui jusqu'à présent, en montant sur la première place du podium à quatre reprises. Parmi eux, nous retrouvons les Belges Edwig Van Hooydonck (1991, 1993 & 1995), Johan Capiot (1988, 1989 & 1982) et Johan Museeuw (1996, 1998 & 2000) ainsi que l'Espagnol Oscar Freire (auteur d'un triplé en 2005, 2006 & 2007).

Cette année, Gilbert est clairement l'un des grands favoris. Outre son état de forme, cette course lui réussit plutôt bien, lui qui, en plus de ses deux victoires, est monté sur le podium (2e en 2008 et 2013 et 3e en 2015). Dans son équipe, on retrouvera le Tchèque Petr Vakoc, tenant du titre.

Philippe Gilbert peut et doit profiter de la bonne passe dans laquelle il est. Car plus qu'une victoire, c'est une entrée dans l'Histoire de la Flèche Brabançonne dont il pourra se targuer s'il triomphe aujourd'hui. Il serait bête de cracher dessus.

Par Joachim Gilles.