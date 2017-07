Etape finale: Montgeron - Paris

Ils entament l'ultime étape dimanche en fin de journée. Avec 103 kilomètres, c'est la plus courte depuis 2011 (95 kilomètres) et la troisième plus brève depuis 1976 et 1977 (90,7 kilomètres mais à l'époque, il y avait un contre-la-montre à Paris le matin). Du coup, l'approche ennuyeuse des Champs-Élysées ne fait que 45 kilomètres. L'année dernière, Chris Froome et ses coéquipiers ont surpris. La tradition veut que le maillot jaune offre du champagne dans des coupes en plastique mais il a pris de la Leffe brune. Dans des bouteilles en verre, ce qui est pourtant strictement interdit par l'article 6b du règlement du Tour. Le jury a fermé les yeux et la marque belge a jubilé devant pareille publicité gratuite.

