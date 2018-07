Dylan Groenewegen et Gaviria abandonnent après Tony Gallopin

Groenewegen, qui prenait part à son 3e grand tour, était le deuxième abandon du jour après celui du Français Tony Gallopin, qui a jeté l'éponge après la descente de la Madeleine, un coup dur pour AG2R-La Mondiale et son leader Romain Bardet, qui perdent un troisième homme après les abandons d'Axel Domont et Alexis Vuillermoz dans des étapes précédentes. L'équipe d'Oliver Naesen se retrouve réduite à 5.

La troisième journée dans les Alpes a cependant fait bien d'autres victimes: toujours sur la montée du Col de la Croix de Fer, le sprinteur André Greipel, de l'équipe Lotto Soudal, est venu grossir les rangs des abandons du jour. La formation belge perd deux coureurs, puisque Marcel Sieberg a lui aussi fait un pas de côté dans la même portion du parcours. Après les abandons précédents de Tiesj Benoot et Jens Keukeleire, l'équipe ne compte plus que 4 coureurs en course.

Parmi les abandons du Col de la Croix de Fer figure aussi l'infortuné Rick Zabel (BMC). Le jeune Allemand avait rejoint La Rosière la veille avec quelques secondes de retard sur le délai maximal autorisé, et avait été réintégré dans le classement par les commissaires.

Le Colombien Fernando Gaviria, dont le compatriote Rigoberto Uran n'a pas pris le départ jeudi, a jeté l'éponge peu de temps après. Le coureur de Quick-Step Floors avait remporté l'étape d'ouverture de cette 105e Grande Boucle, ainsi que la 4e étape à Sarzeau.