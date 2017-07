Douzième étape: Pau - Peyragudes

Après la Planche des Belles Filles dans les Vosges et deux étapes à travers le Jura, le peloton traverse les Pyrénées aujourd'hui et demain. Il y aura encore deux étapes dans le Massif central et deux autres dans les Alpes. L'étalement de ces étapes de montagne est délibéré, pour empêcher les coureurs de se concentrer sur la dernière semaine.