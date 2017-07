Dixième étape: Périgueux - Bergerac

Ceux que le repos rouille seront contents que cette étape soit plate : ils auront le temps de s'échauffer avant un nouveau sprint massif. Cette étape normale est étrange car son arrivée et son départ sont plutôt appréciés des amateurs de contre-la-montre. Périgueux et Bergerac ont déjà accueilli le début ou la fin d'une épreuve contre le chrono à trois reprises et chaque fois, le vainqueur a humilié ses adversaires. En 1961, Jacques Anquetil a largué son dauphin, Charly Gaul, à trois minutes sur 74,5 kilomètres, malgré une crevaison, et en 2014, Tony Martin, qui était encoreun pur spécialiste du chrono, a mis 1 minute 39 secondes dans la vue de Tom Dumoulin sur 54 kilomètres.

...