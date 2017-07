Dix-septième étape: La Mure - Serre-Chevalier

Après le départ à La Mure, les coureurs reçoivent un amuse-gueule, le Col d'Ornon, qui n'a été escaladé qu'à six reprises et est donc peu connu. Ils entament ensuite les deux plats principaux, des classiques : le Col de la Croix-de-Fer et le duo Télégraphe et Galibier. Au total, ça représente 55 kilomètres de grimpe, le chiffre le plus élevé de ce Tour.

...