"Nous étions déjà en contact avec son père, un ancien pro, l'année dernière", indique Patrick Lefevere jeudi dans un communiqué. "La famille nous fait confiance, ce qui me fait plaisir, mais cela apporte aussi des responsabilités. Ce sera à nous de faire grandir Remco avec soin, et de lui apprendre pas à pas les ficelles du métier, car il doit encore découvrir ce qu'est le cyclisme professionnel".

"Développer les champions de demain a toujours été notre mission, notre philosophie, nous y croyons et y mettons beaucoup de travail et de coeur", ajoute l'ancien coureur. "Ce sera pareil avec Remco". Le jeune coureur "le sait, car il a vu que l'on traite chacun de la même manière, peu importe qu'il soit un neo-pro ou un coureur bien établi, chacun a droit au même professionnalisme et à la même attention de la part du staff, car nous sommes une famille, pas une usine".

Evenepoel n'est passé du football au cyclisme qu'en avril 2017, mais a rapidement aligné des résultats prometteurs. La semaine dernière, le jeune Belge a réussi le doublé aux championnats d'Europe de cyclisme juniors, prenant le titre dans le contre la montre et sur route. Il terminera sa saison comme prévu, avec comme objectif principal les championnats du monde à Innsbruck fin septembre.