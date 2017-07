Des sentiments mitigés pour Chris Froome après l'étape de dimanche

La 9e étape de cette Grande Boucle dimanche a en effet été chargée en évènements au terme de laquelle Chris Froome a accru certes de 4 secondes son avantage sur l'Italien Fabio Aru (Astana) le portant à 18 secondes, mais où il a perdu un équipier précieux.

"Je reste sur des sentiments mitigés", a expliqué Chris Froome, 32 ans, via un communiqué de son équipe Sky lundi.

"J'étais très heureux de pouvoir rallier l'arrivée avec le maillot jaune et de prendre encore quelques secondes sur la ligne d'arrivée, accroissant un peu l'écart avec Fabio Aru et mes autres principaux rivaux. Mais en même temps ce fut une journée avec beaucoup d'accidents, à commencer par celui de Geraint Thomas, qui a chuté dans le Col de la Biche et qui s'est cassé la clavicule. C'est un gros coup dur pour l'équipe. Non seulement parce que Geraint était deuxième au général, mais aussi parce qu'il devait être très précieux en montagne. Il va beaucoup nous manquer pour la deuxième semaine, mais nous pensons surtout à lui en espérant qu'il se remette très vite sur pied".

Outre l'abandon de son équipe chez Sky, l'étape de dimanche a vu l'un de ses rivaux directs, l'Australien Richie Porte (BMC) chuter également et abandonner avec une fracture du bassin et de la clavicule.

Mardi, le Tour de France propose un parcours relativement aisé de 178 km entre Périgueux et Bergerac.